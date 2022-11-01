У перший день листопада пальне в Україні підскочило в ціні. Так, бензин категорії А-92 здорожчав на п’ять копійок, тому в середньому його можна придбати за 47,92 грн/л.

Ціни на бензин категорії А-95 порівняно з попереднім днем не змінилися і коливаються в межах 49,33 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав мінімально, і тепер його вартість становить 50,03 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС зросла з 53,73 до 53,76 грн/л.

Зараз дивляться

Автогаз в Україні станом на 1 листопада здорожчав на п’ять копійок – до 28,34 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: UPG (52 грн/л), Укрпетроль (52,50 грн/л), Рур груп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (27,91 грн), Авіас (27,97 грн), UPG (27,98 гр), Shell (28,33 грн).

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