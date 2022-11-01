Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Заправити авто стало дорожче: ціни на українських АЗС на 1 листопада

1 Листопада 2022, 12:45
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Заправити авто стало дорожче: ціни на українських АЗС на 1 листопада
Джерело: Unsplash

У перший день листопада пальне в Україні підскочило в ціні. Так, бензин категорії А-92 здорожчав на пять копійок, тому в середньому його можна придбати за 47,92 грн/л.

Ціни на бензин категорії А-95 порівняно з попереднім днем не змінилися і коливаються в межах 49,33 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав мінімально, і тепер його вартість становить 50,03 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС зросла з 53,73 до 53,76 грн/л.

Зараз дивляться

Автогаз в Україні станом на 1 листопада здорожчав на пять копійок – до 28,34 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: UPG (52 грн/л), Укрпетроль (52,50 грн/л), Рур груп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (27,91 грн), Авіас (27,97 грн), UPG (27,98 гр), Shell (28,33 грн).

Читайте: Експерт пояснив, як зміняться ціни на бензин у листопаді

Теги
Автогаз Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь