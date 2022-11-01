В первый день ноября топливо в Украине подскочило в цене. Так, бензин категории А-92 подорожал на пять копеек, поэтому в среднем его можно купить за 47,92 грн/л.

Цены на бензин категории А-95 по сравнению с предыдущим днем ​​не изменились и колеблются в пределах 49,33 грн/л. Бензин А-95+ подорожал минимально, и теперь его стоимость составляет 50,03 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС выросла с 53,73 до 53,76 грн/л.

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Автогаз в Украине по состоянию на 1 ноября подорожал на пять копеек – до 28,34 грн.

Дизельное топливо по самым низким ценам можно купить на таких АЗС: UPG (52 грн/л), Укрпетроль (52,50 грн/л), Рур групп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: Укрнафта (27,91 грн), Авиас (27,97 грн), UPG (27,98 гр), Shell (28,33 грн).

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