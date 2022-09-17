На вихідних ціни на пальне в Україні впали. Так, бензин категорії А-95 здешевшав на дев’ять копійок. Його можна придбати в середньому за 49,40 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95+ в середньому становить 50,51 грн/л. Ціни на бензин А-92 впали на сім копійок і коливаються в межах 47,78 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС не змінилася і становить 53,15 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні також залишаються стабільними і в середньому по країні становлять 25,96 грн.

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Вартість бензину категорії А-95 на українських АЗС:

Укр-Петроль (45,20 грн/л);

UPG (47,40 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Shell, Овіс (49,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за такими цінами: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур груп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,64 грн/л), Олас (51,90 грн/л).