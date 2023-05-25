Українці здаватимуть на права за новими стандартами. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Так, за його словами, зміниться як теорія, так і практична частина складання іспиту до кінця 2023 року.

Так, за заявою Клименка, після змін, водіям не обов’язково потрібно буде вчитися в автошколі. Це можна буде зробити з репетитором або самостійно.

Однак, для цього посилять контроль над складанням теоретичної частини – у класах не буде сторонніх осіб, а камер у кабінеті поставлять аж чотири. Сліпих зон не буде, а відеозаписи зберігатимуть щонайменше місяць.

Щодо практики, то замінять і транспорт, на якому майбутні водії показують свої навички.

– Це буде і Renault, і Hyundai. Не застарілі марки – Лад точно не буде, як і радянського автопрому. Машини віком до 5 років, – заявив Клименко.

У новому транспорті також буде встановлено одразу чотири камери – одна покаже, які педалі натискає водій та інструктор. Друга – шлях авто та дії водіїв. Звук також записуватиметься.

Зміни зачеплять і сервісні центри для здачі на права – зараз їх 148 в Україні, а буде всього 55. Їх оснастили новою технікою – для цього в Київській, Одеській, Вінницькій і Львівській областях з 1 червня проведуть експеримент.

Нагадаємо, що тепер можна оновити права у Дії. Це стосується як електронних документів, так і пластикової картки. Для цього потрібно подати заявку та оплатити послугу протягом 10 хвилин.