Украинцы будут сдавать на права по новым стандартам. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. Так, по его словам, изменится как теория, так и практическая часть сдачи экзамена до конца 2023 года.

Так по заявлению Клименко, после изменений, водителям не обязательно нужно будет учиться в автошколе. Это можно будет сделать с репетитором или самостоятельно.

Однако, для этого усилят контроль над сдачей теоретической части — в классах не будет посторонних лиц, а камер в кабинете будет аж четыре. Слепых зон не будет, а видеозаписи будут храниться как минимум месяц.

Что касается практики, то заменят и транспорт, на котором будущие водители показывают свои навыки.

— Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки — Лад точно не будет, как и советского автопрома. Машины возрастом до 5 лет, — Заявил Клименко..

В новом транспорте также будет установлено сразу четыре камеры — одна покажет, какие педали нажимает водитель и инструктор. Вторая — путь авто и действия водителей. Звук также будет записываться.

Изменения коснуться и сервисных центров для сдачи на права — сейчас их 148 в Украине, а будет всего 55. Их оснастили новой техникой — для этого в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях с 1 июня проведут эксперимент.

Напомним, что теперь можно обновить права у Дії. Это касается как электронных документов, так и пластиковой карточки. Для этого нужно подать заявку и оплатить услугу в течение 10 минут.