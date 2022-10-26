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Залишиться лише Лада: автовиробник Mercedes назавжди покинув Росію

26 Жовтня 2022, 14:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Mercedes
Джерело: Depositphotos

Німецький виробник авто Mercedes остаточно пішов із Росії. Це одна з останніх західних компаній, яка розірвала усі зв’язки із країною-терористом.

Ще на початку березня Mercedes припинив виробництво та експорт до РФ, але тепер компанія повністю йде з місцевого ринку та продає акції своїх дочірніх компаній місцевому інвестору.

За заявою фінансового директора Гаральда Вільхельма, відхід з Росії не вплине на прибуток компанії.

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Втім, реальна ситуація може бути іншою – у жовтні цього року компанія Nissan залишила РФ і зазнала збитків у $700 млн, продавши свій бізнес державному підприємству.

Рішення було прийнято після того, як на початку повномасштабної війни багато західних компаній пішли з Росії, у тому числі Starbucks, MacDonald’s та Coca-Cola. Це стосується й інших виробників авто – Jaguar Land Rover, General Motors, Aston Martin та Rolls-Royce.

Головний редактор галузевого Car Dealer Magazine Джеймс Багготт заявив, що було дивно спостерігати, як Mercedec не повторив рішення інших компаній відмовитися від роботи у РФ наприкінці лютого.

– Можливо, Mercedes сподівався на швидке розв’язання війни, і тепер це виглядає малоймовірним, фірма нарешті прийняла рішення, що давно назріло, назавжди залишити країну, – заявив експерт.

І поки від Росії відмовляються виробники авто, США різко зріс інтерес до автомобілів Ілона Маска – старі авто Tesla різко зросли в ціні. Так, перші родстери 2008 випуску продають за ціною до $200 тис.

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Джерело
BBC
Теги
Mercedes Війна в Україні
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