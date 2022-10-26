Немецкий производитель авто Mercedes окончательно ушел из России. Это одна из последних западных компаний, которая разорвала все связи со страной-террористом.
Еще в начале марта Mercedes прекратил производство и экспорт в РФ, но теперь компания полностью уходит из местного рынка и продает акции своих дочерних компаний местному инвестору.
По заявлению финансового директора Харальда Вильхельма, уход из России не окажет серьезного влияния на прибыль компании.
Впрочем, реальная ситуация может быть другой — в октябре этого года компания Nissan покинула РФ, и понесла убытки в $700 млн, продав свой бизнес государственному предприятию.
Решение было принято после того, как в начале полномасштабной войны многие западные компании ушли из России, в том числе Starbucks, MacDonald’s и Coca-Cola. Это касается и других производителей авто — Jaguar Land Rover, General Motors, Aston Martin и Rolls-Royce.
Главный редактор отраслевого Car Dealer Magazine Джеймс Багготт заявил, что было странно наблюдать, как Mercedec не последовал решению других компаний отказаться от работы в РФ в конце февраля.
— Возможно, Mercedes надеялся на быстрое разрешение войны, и теперь это выглядит маловероятным, фирма наконец приняла давно назревшее решение навсегда покинуть страну, — заявил эксперт.
И пока от России отказываются производители авто, в США резко возрос интерес к автомобилям Илона Маска — старые авто Tesla резко возросли в цене. Так, первые родстеры 2008 года выпуска продают по цене до $200 тыс.