У Маріуполі з’явилися цвинтарі автомобілів. На цих локаціях можна знайти як знищений транспорт, так і вцілілий, який просто так забрати не вдасться.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, додавши до своїх слів відео та фото.

Цвинтар авто розташувався на ринку Азовському, а також на території колишнього пивного заводу у Лівобережному районі Маріуполя.

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На кадрах можна помітити, що знищені автомобілі складають один на одний – крім пошкоджених кузовів та розбитих вікон, величезна кількість транспорту просто згоріла. Десятки авто можна лише утилізувати, без можливості відновлення.

Проте є і той транспорт, який ще на ходу – мешканці Маріуполя можуть пошукати там свої авто, та забрати його не так просто.

– Там упізнати та забрати транспорт можна виключно через “рішал” від окупаційної влади. Право власності, підкріплене грошима, значно значущіше просто прав власності, – заявив Андрющенко.

У квітні біля Бучі з’явився цвинтар розстріляних авто. Більшість авто відновленню не підлягає — багато з них спалили або переїхали танками. На відносно вцілілих машинах можна помітити сліди від куль, а також дірки від уламків, які прошивали наскрізь автомобілі.

Фото: Петро Андрющенко