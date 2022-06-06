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Забрать машину без “решал” нельзя: в Мариуполе появились кладбища авто

6 июня 2022, 13:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Забрать машину без “решал” нельзя: в Мариуполе появились кладбища авто

В Мариуполе появились кладбища автомобилей. На этих локациях можно найти как уничтоженный транспорт, так и уцелевший, который просто так забрать не получится.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, добавив к своим словам видео и фото.

Кладбище авто расположилось на рынке Азовском, а также на территории бывшего пивного завода в Левобережном районе Мариуполя.

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На кадрах можно заметить, что уничтоженные автомобили складывают друг на друга — помимо поврежденных кузовов и разбитых окон, огромное количество транспорта попросту сгорело. Десятки авто можно только утилизировать, без возможности восстановления.

Однако есть и тот транспорт, который еще на ходу — жители Мариуполя могут поискать там свои авто но забрать его не так просто.

— Там опознать и забрать транспорт можно исключительно через “решал” от оккупационных властей. Право собственности, подкрепленное деньгами, гораздо значимее просто прав собственности, — заявил Андрющенко.

В апреле возле Бучи появилось кладбище расстрелянных авто. Большинство авто восстановлению не подлежит — многие из них сожгли или переехали танками. На относительно уцелевших машинах можно заметить следы от пуль, а также дырки от осколков, которые прошивали насквозь автомобили.

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Фото: Петр Андрющенко

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Автомобилисты, Мариуполь
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