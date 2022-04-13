В Україні з’явився цвинтар розстріляних автомобілів. Для пошкодженого транспорту виділили місце на околицях Бучі, деякі машини мали написи Діти.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко та поділився знімками з локації.

Більшість авто відновленню не підлягає — багато з них спалили, розстріляли, або ж переїхали танками. На тих машинах, які не згоріли, можна помітити вибите скло, а також сліди від куль або уламків, що наскрізь прошили кузов.

Весь цей пошкоджений транспорт звозять на пустир околиці Буча. Багато жителів Києва та прилеглих населених пунктів намагалися з їхньою допомогою евакуюватися. Навіть написи Діти на капоті чи дверях транспорту не зупиняли військових РФ.

Зараз у Київській області активно відновлюють дорожню інфраструктуру – прибирають кинутий та знищений транспорт, очищають від мін проїзди.

Тепер дістатися з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Ворзеля до Києва можна через тимчасовий міст у Романівці. На початку повномасштабного вторгнення основну переправу підірвали, та замість неї всього за 5 днів цілодобової роботи зробили повноцінну альтернативу.

З 11 квітня у Києві відкрили ще одну переправу для водіїв – Південний міст. З початку повномасштабного вторгнення він був доступний для проїзду лише громадському та спецтранспорту.