На авторынке сейчас огромное количество различных моделей на каждый кошелек — от бюджетных до роскошных и экзотических. Но каждый водитель при выборе будущего транспорта смотрит не только на внешний вид и цену, но и на стоимость обслуживания. На это влияет и расход топлива.

Авто с минимальным расходом топлива — далее в материале.

Рейтинг составили эксперты из Nationalworld.

Сейчас смотрят

В список попали бюджетные и экономные модели. Одним из лидеров является любимчик украинских водителей — Volkswagen Golf. Его расход может составлять до 3,5 л на 100 км. Это универсальный семейный хэтчбек. Даже шестое поколение может похвастаться низким расходом топлива. В среднем, Golf в Украине можно купить за $5-7 тыс.

Автомобилем с минимальным расходом топлива можно назвать еще один хэтчбек — Peugeot 208. Его расход при идеальных условиях может достигать 3 л на 100 км, если топливо не разбавлено. Такими показателями может похвастаться дизельная версия первого поколения — она даже на вторичном рынке Украине более чем доступна. Такую модель можно купить за $5-7 тыс.

Еще один хэтчбек, но уже чешского автопрома, это Skoda Fabia. Этот автомобиль также может похвастаться расходом до 3-4 литров, в зависимости от условий и стиля езды. Рекомендуется брать модель Greenline с 1,2-литровым дизельным двигателем. Правда, управление может показаться слегка вялым — рекомендуется прокатиться перед покупкой. Ценники на авто в хорошем состоянии начинаются от $5 тыс.

Японская Toyota также считается авто с маленьким расходом топлива — модель Prius потребляет 3,7 литра на 100 км. Обратите внимание на первый модельный ряд, он достаточно бюджетный на вторичном рынке. Автомобиль в среднем на вторичном рынке Украины продается за $10 тыс.

Замыкает список авто с малым расходом топлива француз Citroen DS3. Автомобиль может похвастаться расходом в 3 литра на 100 км. У него под капотом экономичный 1,6-литровый дизельный двигатель, который поможет сэкономить много на топливе. На вторичном рынке за авто в хорошем состоянии попросят от $7,5 тыс.

Впрочем, иногда вместительность куда важнее расхода — для этого нужнобрать модель для всей семьи, если она большая. Топ недорогих семейных авто до $7 тыс. можно посмотреть на Фактах ICTV.