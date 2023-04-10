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З пробігом – у топі продажів: у яких областях українці активно купують вживані авто

10 Квітня 2023, 20:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

У березні 2023 українці активно купували вживані авто – кількість угод зросла до 107,2 тис. і це на 23,8% більше, ніж у лютому.

З цієї кількості лише 17,5% – імпортні вживані авто. Експерти з Інституту досліджень авторинку з’ясували, в яких областях найчастіше перепродували й реєстрували імпортний транспорт із вторинного ринку.

Найбільше перепродажів на внутрішньому ринку припадає на Київ – 12 431 операція. Друге місце за Дніпропетровською областю – 9 205 операцій. Трійку лідерів замикає Київська область із показником у 8 158 операцій.

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Четверте місце за Львівською областю з показником у 7 313 авто, а п’яте за Одеською областю – 6 864 перепроданих авто в березні 2023 року. Найменше купували в Херсонській, Луганській і Донецькій областях.

Що стосується імпортних вживаних авто, то столиця не на першому місці. Лідерство посідає Львівська область із показником у 1 963 авто. Друге місце за Києвом – тут у березні зареєстрували 1 346 вживаних імпортних авто. Трійку лідерів замикає Вінницька область з показником 1 298 авто.

Примітно, що українці активно ввозили вживані авто в березні. Лідером за популярністю виявився Renault Megane. Друге місце за компактним Volkswagen Golf.

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Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
Імпорт авто Автомобілісти авторинок
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