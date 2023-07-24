Українці активно купують гібриди на тлі війни – вони дають змогу економити на бензині, і водночас набагато екологічніші за аналоги з ДВЗ. Загалом за перші пів року 2023 в Україні купили понад 7 тис. легкових гібридних авто.

Експерти з Укравтопрому назвали найпопулярніші гібриди 2023 року. Очікувано, перше місце серед нових авто посідає Toyota Rav4 – автомобіль купили 770 разів. Друге місце за люксовим Mercedes-Benz GLE – на позашляховику поїхало з салону 383 водії. Трійку лідерів замикає Nissan Qashqai, який у бензиновій версії вже встиг полюбитися багатьом водіям – 363 авто.

Ринок вживаних гібридних авто кардинально відрізняється в ці шість місяців – у топі лідирує американський автопром. Ford Fusion купили аж 247 авто. Друге місце за японським Toyota Prius – 229 гібридів. Третє місце посідає Ford C-Max Hybrid із позначкою у 210 авто.

Нагадаємо, що паркування в Києві знову стало платним з 24 липня. Йдеться про муніципальні паркінги – за таку послугу доведеться платити в період з 08:00 до 22:00 через мобільний додаток Київ Цифровий. Оплачувати паркування готівкою не варто – плату купюрами вимагають тільки шахраї.