На довгоочікуваний автомобіль Tesla Cybertruck зроблено понад 1,9 млн попередніх замовлень. Час очікування автомобіля може становити до 5 років.

Про це свідчать дані з Google-форми, яка є сервісом для приймання заявки на замовлення авто. Як відомо, послуга не безкоштовна – за бронювання транспорту потрібно платити $100.

До того ж Cybertruck виготовлятимуть на заводі Giga Texas, який мають збудувати до кінця 2023 року. За прогнозами Маска, на максимальних потужностях вироблятимуть до 1 млн авто на рік – це найбільша фабрика корпорації.

Це означає, що водіям доведеться чекати на свій пікап до двох років, за умови, що автомобіль не замовлятимуть під час складання.

Нагадаємо, що раніше Маск розкрив очікувану вартість Cybertruck. Мільярдер натякнув, що електрокар буде помітно дешевшим за свого головного конкурента – F-150 Lightning. Влітку компанія Ford знизила вартість на 17%, тож тепер флагманська версія коштує $52 тис. Ціни на авто Маск розкриє вже до середини осені. Нещодавно Ілон похвалився першим випущеним серійним Cybertruck.