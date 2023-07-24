Украинцы активно покупают гибриды на фоне войны — они позволяют экономить на бензине, и при этом намного экологичнее аналогов с ДВС. Всего за первые полгода 2023 в Украине купили более 7 тыс. легковых гибридных авто.

Эксперты из Укравтопрома назвали самые популярные гибриды 2023 года. Ожидаемо, первое место среди новых авто занимает Toyota Rav4 — автомобиль купили 770 раз. Второе место за люксовым Mercedes-Benz GLE — на внедорожнике уехало из салона 383 водителя. Тройку лидеров замыкает Nissan Qashqai, который в бензиновй версии уже успел полюбиться многим водителям — 363 авто.

Рынок поддержанных гибридных авто кардинально отличается в эти шесть месяцев — в топе лидирует американский автопром. Ford Fusion купили целых 247 авто. Второе место за японским Toyota Prius — 229 гибридов. Третье место занимает Ford C-Max Hybrid с отметкой в 210 авто.

Напомним, что парковка в Киеве снова стала платной с 24 июля. Речь идет о муниципальных паркингах — за такую услугу придется платить в период с 08:00 до 22:00 через мобильное приложение Киев Цифровой. Оплачивать парковку наличными не стоит — плату купюрами требуют только мошенники.