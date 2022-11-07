У Києві встановили тарифи на паркування авто. Так, зміни діють від 7 листопада, і за можливість залишити свій транспорт у будь-якій точці Києва доведеться заплатити майже 6 тис. грн.

Тарифи опублікували у КМДА, і вони стосуються лише майданчиків Київтранспарксервісу.

Так, за 1 годину паркування ціни відрізняються, залежно від зон:

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І зона – 35 грн;

II зона – 25 грн;

III зона – 5 грн.

Водії також можуть купити абонемент на місяць та користуватися ним без обмежень. Наприклад, можна купити або на одну з трьох зон, або на дві – найдорожче обійдеться на І-ІІІ – 5 733 грн.

На інші абонементи ціни такі:

І-ІІ – 5145 грн.;

ІІ-ІІІ – 2940 грн.;

ІІІ – 882 грн.

Для тих, хто залишає свій автомобіль тільки на період роботи, є можливість платити за період з 8.00 до 22.00:

І-ІІІ – 390 грн.;

І-ІІ – 350 грн.;

ІІ-ІІІ – 250 грн;

ІІІ – 50 грн.

Щоб знизити навантаження на дорожню інфраструктуру столиці, у Києві також є і майданчики, що перехоплюють, розміщені на околицях міста. Ціни для таких місць також встановили у КМДА. Так, є залишити авто до однієї години – 5 гривень. До 2 – 10 грн. До 12 – 11 грн, до 13 – 16 грн, до 14 – 21 грн та за добу – 22 гривні.

Нагадаємо, що наприкінці літа 2022 року суд визнав незаконним платне паркування в Києві. Йдеться про рішення влади столиці підняти ціни на паркування – тоді було визначено паркувальні зони, принцип оплати та тарифи.