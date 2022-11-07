В Украине быстрее всего покупают подержанные автомобили с самым низким ценниками. Так, на продажу бюджетного транспорта на вторичном рынке уходит в среднем до двух недель.

К такому выводу пришли эксперты из Института исследования авторынка.

Так, подержанные легковушки с ценником до $3 тыс. продают от 7 до 13 дней.

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Ситуация на рынке авто от $4 до $9 тыс. немного другая — на поиск покупателя обычно уходит 18 дней. Впрочем, на фоне роста цен сроки продажей увеличиваются — авто со средним ценником уходит за 19-37 дней.

Неоднозначная ситуация с автомобилями с ценниками в $12-13 тыс. На вторичном рынке очень много различных моделей, ввезенных из США. На фоне этого некоторые модели продаются очень быстро, а другие — за несколько десятков дней.

Впрочем, тенденция остается неизменной, и ее диктует рынок — чем больше ценник на транспорт, тем дольше он продается. Тем более, в условиях войны, когда платежеспособность украинцев изменилась.

Впрочем, украинцы продолжают завозить легковушки — в октябре завезли более 15 тыс. подержанных авто. Так, чаще всего покупали французские Renault, немецкие Volkswagen, чешские Skoda и американские Ford.