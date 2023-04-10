В марте 2023 украинцы активно покупали подержанные авто — количество сделок выросло до 107,2 тыс., и это на 23,8% больше, чем в феврале.

Из этого количества всего 17,5% — импортные подержанные авто. Эксперты из Института исследований авторынка выяснили, в каких областях чаще всего перепродавали и регистрировали импортный транспорт со вторичного рынка.

Больше всего перепродаж на внутреннем рынке приходится на Киев — 12 431 операция. Второе место за Днепропетровской областью — 9 205 операций. Тройку лидеров замыкает Киевская область с показателем в 8 158 операций.

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Четвертое место за Львовской областью с показателем в 7 313 авто, а пятое за Одесской областью — 6 864 перепроданных авто в марте 2023. Меньше всего покупали в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Что касается импортных подержанных авто, то столица не на первом месте. Лидерство занимает Львовская область с показателем в 1 963 авто. Второе место у Киева — здесь в марте зарегистрировали 1 346 подержанных импортных авто. Тройку лидеров замыкает Винницкая область с показателем 1 298 авто.

Примечательно, что украинцы активно ввозили подержанные авто в марте. Лидером по популярности оказался Renault Megane. Второе место за компактным Volkswagen Golf.