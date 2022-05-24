Укравтодор виставить на аукціон легендарний дорожній знак, створений на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про табличку Нах*й, знову нах*й, до Росії нах*й.

Цей вказівник створено спеціально для російських військових, які приїхали до нашої країни з метою знищення всього живого.

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Знак, який буде виставлений на аукціон, має свою історію – його встановили на Сумщині, і на поверхні знака є кульові отвори. Лот виставлять на продаж 2 червня – стартова ціна починається від $1,5 тис., що еквівалентно 50 тис. грн. В Укравтодорі заявили, що новий власник зможе його встановити на території своїх володінь – на дорогах загального користування без згоди влади використовувати його заборонено.

Вторговані з аукціону кошти підуть на допомогу ЗСУ. Сам аукціон буде проводитись в онлайн-форматі – щоб взяти в ньому участь, необхідно зареєструвати до 1 червня за цим посиланням.

Саме створення цього легендарного знака пов’язане із застарілою навігацією російських військ, які приїхали в Україну з метою окупації земель. На цьому фоні Укравтодор вирішив демонтувати знаки із назвами населених пунктів. Натомість виставили покажчики, які радили армії РФ піти шляхом російського корабля.