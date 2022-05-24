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С отверстиями от пуль: на аукцион выставят легендарный дорожный указатель для оккупантов

24 мая 2022, 14:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дорожный знак
Источник: Depositphotos

Укравтодор выставит на аукцион легендарный дорожный знак, который был создан на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет о табличке Нах*й, знов нах*й, до Росії нах*й.

Этот указатель создан специально для российских военных, которые приехали в нашу страну с целью уничтожения всего живого.

Дорожній знак

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Знак, который будет выставлен на аукцион, имеет свою историю — его установили в Сумской области, и на поверхности знака есть пулевые отверстия. Лот выставят на продажу 2 июня — стартовая цена начинается от $1,5 тыс., что эквивалентно 50 тыс. грн. В Укравтодоре заявили, что новый владелец сможет его установить на территории своих владений — на дорогах общего пользования без согласия властей его использовать запрещено.

Вырученные с аукциона средства пойдут на помощь ВСУ. Сам аукцион будет проводиться в онлайн-формате — чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрировать до 1 июня по этой ссылке

Само создание этого легендарного знака связано с устаревшей навигацией российских войск, которые приехали в Украину с целью оккупации земель. На этом фоне Укравтодор принял решение демонтировать знаки с названиями населенных пунктов. Вместо них выставили указатели, которые советовали армии РФ пойти по пути российского корабля.

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Источник
Укравтодор
Теги
аукціон, Війна в Україні, Укравтодор
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