В Украине внесли изменения в проверку водителя транспорта на алкогольное или иное опьянение. Теперь она обязательно должна происходить с видеофиксацией или в присутствии двух свидетелей.

Это решение было установлено Кабмином, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются проверки не только на алкогольное опьянение, но и на наркотическое и другие виды, а также на влияние отдельных лекарственных препаратов, которые снижают скорость реакции.

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Так, теперь процесс должен быть зафиксирован с помощью камеры. Если это невозможно — тогда осмотр производится в присутствии двух свидетелей. В случае административного нарушения видеозапись прилагается к протоколу.

Напомним, что водителю разрешено иметь до 0,2 промилле в крови во время вождения. Все, что выше нормы — нарушение. Этот показатель — почти нулевое содержание спирта в организме.

Также не стоит забывать и о размерах штрафов — с весны 2021 года их заметно повысили, и можно вовсе остаться без прав или авто.

Если первый раз поймают пьяным — штраф 17 тыс. грн. и лишение прав на 1 год. Если второй раз — штраф 34 тыс. и лишение прав на 3 года.

Если дважды нарушить за год, то придется попрощаться с авто, посидеть за решеткой 15 суток и заплатить штраф в 51 тыс. грн. В добавок к этому водить нельзя будет целых 10 лет.