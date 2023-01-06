У Польщі на українських водіїв чекають збільшені штрафи. Це стосується тих, хто не має страховки на транспортний засіб.

Так, за відсутності поліса під час перевірки на власника приватного легкового авто буде накладено штраф. Розмір покарання залежатиме від кільості днів без страхування. Якщо 1-3 дні – це 1,4 тис. злотих, якщо від 4 до 14 днів – 3 590 злотих, а якщо від 14 днів – цілих 6 980 злотих. Враховуючи курс злотих до гривні, штраф починається від 11 тис. грн до 58 тис. грн.

Примітно, що для водіїв вантажних авто штрафи ще більші – від 2 090 до 10 470 злотих.

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Уникнути штрафу практично неможливо. Система автоматично перевіряє транспорт на наявність поліса, і у разі його відсутності надсилає листа.

Також в Україні з 2023 року майбутні водії зможуть отримати права за оновленими алгоритмами. Складати іспити на посвідчення можна у будь-якому акредитованому навчальному закладі. Після теорії потрібно приступити до практики і приймати її будуть у сервісному центрі МВС.

До речі, можна повністю відмовитись від пластикового документа. Тепер посвідчення може бути лише у Дії, якщо цього забажає сам водій. Також є можливість замовити пластиковий екземпляр.