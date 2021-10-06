В сентябре 2021 года украинцы зарегистрировали 54,3 тыс. подержанных легковых автомобилей из-за границы.

По данным Укравтопром, этот показатель в полтора раза превышает количество завезенных авто за аналогичный период в прошлом году.

Подержанные легковые авто, привезенные из-за рубежа пользуются огромной популярностью в Украине — их количество достигает 85% от доли регистраций транспортных средств в этом классе за месяц.

В рейтинге б/у авто за сентябрь 2021 лидирует немецкий Volkswagen Passat — 3,5 тыс. украинцев предпочли эту модель.

На втором месте расположилась компактная модель Volkswagen Golf, которую ценят в Украине за низкую стоимость, неприхотливость в ремонте и маленький расход топлива. Теперь в Украине на 3 тыс. больше городских авто.

Тройку лидеров замыкает французский Renault Megane — бюджетный семейный автомобиль выбрали 2 949 украинцев.

Чешская Skoda Octavia оказалась на четвертом месте с показателем в 2 668 регистраций.

Пятое место за компактным Ford Focus с результатом 1 792 авто.

Статистика показала, что за 2021 на украинские номера зарегистрировали 355,6 тыс. подержанных авто. Если сравнивать с аналогичным периодом за 2020 год — на 47% больше.

Доступность авто на вторичном рынке увеличило количество водителей, но есть и те, кто только планируют сесть за руль.

Для водителя-новичка отлично подойдет городской автомобиль — они продаются по низкой цене, а их размеры позволяют умело маневрировать по улицам города, да и с парковкой проблем обычно не возникает. Одним из лучших авто для новичка считается Volkswagen Polo.

И хотя он не может похвастаться высокой скоростью, но современные модели оснащены технологиями для помощи во время вождения, а также передовыми системами безопасности.