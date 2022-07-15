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Какие дорожные знаки запрещают остановку или стоянку транспортного средства

15 июля 2022, 20:10
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Дорожній знаки
Источник: Depositphotos

Довольно часто водители останавливаются или паркуются в неотведенных для этого местах. Это считается нарушение правил дорожного движения, нарушителю могут выписать штраф.

Все о знаках запрета стоянки или остановки транспортного средства — читайте в нашем материале.

Стоит отметить, что остановкой считается прекращение движения до пяти минут, например, если пассажирам нужно выйти или положить вещи в багажник.

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А стоянка — остановка более чем на пять минут.

Знак Остановка запрещена

Номер знака — 3.34.

Значение: запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

Дорожній знаки

Действие знака не распространяется на:

  • на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам;
  • на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком водитель с инвалидностью;
  • водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).

Знак Стоянка запрещена

Номер знака — 3.35.

Значение: запрещается стоянка всех транспортных средств.

Дорожній знаки

Не распространяется на:

  • на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком водитель с инвалидностью;
  • на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира ;
  • на такси с включенным таксометром.

Чтобы не путать эти два знака запомните: первый имеет две перекрестные черты, то есть запрещена и стоянка и остановка. Если черточка одна — нельзя парковать авто.

Знак Стоянка запрещена в нечетные числа месяца

Номер знака — 3.36.

Значение: запрещает стоянку транспортных средств в нечетные числа месяца.

Дорожній знаки

Этот знак так же не распространяется на такси с таксометром и водители с инвалидностью или тех, кто перевозит человека с инвалидностью.

Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков — до конца населенного пункта.

Знак Стоянка запрещена в четные числа месяца

Номер знака — 3.37.

Значение: запрещает стоянку транспортных средств в четные числа месяца.

Дорожній знаки

Знак 3.37 тоже не распространяется на такси с таксометром и водителей с инвалидностью.

Чтобы не путать эти два знака, обратите внимание на отметки: если вертикальная линия одна — не четные даты, если две — парные. 

Знак Зона ограниченной стоянки

Номер — 3.38.

Значение: запрещает парковаться на определенной территории населенного пункта.

Дорожній знаки

Знак определяет территорию в населенном пункте, на которой продолжительность стоянки ограничена независимо от того, взимается ли за это плата. В нижней части знака могут быть указаны условия, почему стоянки запрещена.

Где запрещена остановка

  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на мостах;
  • на пешеходных переходах (ближе чем 10 метров от них с обеих сторон);
  • на перекрестках;
  • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и ТС менее трех метров;
  • ближе 10 м от места выполнения дорожных работ;
  • в местах, где ТС закрывает для других дорожные знаки или сигналы светофора.
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заборона ПДР Правила дорожного движения
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