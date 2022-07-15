Довольно часто водители останавливаются или паркуются в неотведенных для этого местах. Это считается нарушение правил дорожного движения, нарушителю могут выписать штраф.

Все о знаках запрета стоянки или остановки транспортного средства — читайте в нашем материале.

Стоит отметить, что остановкой считается прекращение движения до пяти минут, например, если пассажирам нужно выйти или положить вещи в багажник.

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А стоянка — остановка более чем на пять минут.

Знак Остановка запрещена

Номер знака — 3.34.

Значение: запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

Действие знака не распространяется на:

на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам;

на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком водитель с инвалидностью;

водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).

Знак Стоянка запрещена

Номер знака — 3.35.

Значение: запрещается стоянка всех транспортных средств.

Не распространяется на:

на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком водитель с инвалидностью;

на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира ;

на такси с включенным таксометром.

Чтобы не путать эти два знака запомните: первый имеет две перекрестные черты, то есть запрещена и стоянка и остановка. Если черточка одна — нельзя парковать авто.

Знак Стоянка запрещена в нечетные числа месяца

Номер знака — 3.36.

Значение: запрещает стоянку транспортных средств в нечетные числа месяца.

Этот знак так же не распространяется на такси с таксометром и водители с инвалидностью или тех, кто перевозит человека с инвалидностью.

Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков — до конца населенного пункта.

Знак Стоянка запрещена в четные числа месяца

Номер знака — 3.37.

Значение: запрещает стоянку транспортных средств в четные числа месяца.

Знак 3.37 тоже не распространяется на такси с таксометром и водителей с инвалидностью.

Чтобы не путать эти два знака, обратите внимание на отметки: если вертикальная линия одна — не четные даты, если две — парные.

Знак Зона ограниченной стоянки

Номер — 3.38.

Значение: запрещает парковаться на определенной территории населенного пункта.

Знак определяет территорию в населенном пункте, на которой продолжительность стоянки ограничена независимо от того, взимается ли за это плата. В нижней части знака могут быть указаны условия, почему стоянки запрещена.

Где запрещена остановка