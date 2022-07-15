Довольно часто водители останавливаются или паркуются в неотведенных для этого местах. Это считается нарушение правил дорожного движения, нарушителю могут выписать штраф.
Все о знаках запрета стоянки или остановки транспортного средства — читайте в нашем материале.
Стоит отметить, что остановкой считается прекращение движения до пяти минут, например, если пассажирам нужно выйти или положить вещи в багажник.
А стоянка — остановка более чем на пять минут.
Знак Остановка запрещена
Номер знака — 3.34.
Значение: запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).
Действие знака не распространяется на:
- на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам;
- на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком водитель с инвалидностью;
- водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности).
Знак Стоянка запрещена
Номер знака — 3.35.
Значение: запрещается стоянка всех транспортных средств.
Не распространяется на:
- на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком водитель с инвалидностью;
- на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира ;
- на такси с включенным таксометром.
Чтобы не путать эти два знака запомните: первый имеет две перекрестные черты, то есть запрещена и стоянка и остановка. Если черточка одна — нельзя парковать авто.
Знак Стоянка запрещена в нечетные числа месяца
Номер знака — 3.36.
Значение: запрещает стоянку транспортных средств в нечетные числа месяца.
Этот знак так же не распространяется на такси с таксометром и водители с инвалидностью или тех, кто перевозит человека с инвалидностью.
Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков — до конца населенного пункта.
Знак Стоянка запрещена в четные числа месяца
Номер знака — 3.37.
Значение: запрещает стоянку транспортных средств в четные числа месяца.
Знак 3.37 тоже не распространяется на такси с таксометром и водителей с инвалидностью.
Чтобы не путать эти два знака, обратите внимание на отметки: если вертикальная линия одна — не четные даты, если две — парные.
Знак Зона ограниченной стоянки
Номер — 3.38.
Значение: запрещает парковаться на определенной территории населенного пункта.
Знак определяет территорию в населенном пункте, на которой продолжительность стоянки ограничена независимо от того, взимается ли за это плата. В нижней части знака могут быть указаны условия, почему стоянки запрещена.
Где запрещена остановка
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на мостах;
- на пешеходных переходах (ближе чем 10 метров от них с обеих сторон);
- на перекрестках;
- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и ТС менее трех метров;
- ближе 10 м от места выполнения дорожных работ;
- в местах, где ТС закрывает для других дорожные знаки или сигналы светофора.