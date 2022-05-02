В период полномасштабного вторжения украинцам разрешили бесплатно растаможить автомобили. С начала апреля было ввезено более 10 тыс. единиц транспорта по нулевой растаможке — на границе Украины образовалась огромная пробка.

Многие хотят помочь транспортом нашим защитникам, а другие — сэкономить с помощью введенных на время войны льгот. Однако далеко не весь транспорт можно растаможить бесплатно.

Закон №7190 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения” предусматривает ограничения на транспорт:

автомобиль должен быть ввезен не из Беларуси или России, а также ОРДЛО;

легковой транспорт должен соответствовать стандартам не ниже Евро2 (1996 года выпуска и новее);

транспорт для перевозки груза или 10 и более пассажиров должен соответствовать стандартам не ниже Евро5 (2010 года выпуска и новее).

Это значит, что более старый транспорт не будет возможности растаможить по нулевой растаможке.

В Украине хотят отменить льготную растаможку для транспорта, который ввозят из других стран. Всему виною огромные пробки, а также недобросовестность некоторых водителей, которые якобы на нужды ВСУ завозят по льготам люксовые автомобили.