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Какие автомобили нельзя ввезти в Украину по нулевой растаможке: перечень ограничений

2 мая 2022, 15:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В период полномасштабного вторжения украинцам разрешили бесплатно растаможить автомобили. С начала апреля было ввезено более 10 тыс. единиц транспорта по нулевой растаможке — на границе Украины образовалась огромная пробка. 

Многие хотят помочь транспортом нашим защитникам, а другие — сэкономить с помощью введенных на время войны льгот. Однако далеко не весь транспорт можно растаможить бесплатно. 

Закон №7190 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения” предусматривает ограничения на транспорт:

  • автомобиль должен быть ввезен не из Беларуси или России, а также ОРДЛО;
  • легковой транспорт должен соответствовать стандартам не ниже Евро2 (1996 года выпуска и новее);
  • транспорт для перевозки груза или 10 и более пассажиров должен соответствовать стандартам не ниже Евро5 (2010 года выпуска и новее).

Это значит, что более старый транспорт не будет возможности растаможить по нулевой растаможке. 

В Украине хотят отменить льготную растаможку для транспорта, который ввозят из других стран. Всему виною огромные пробки, а также недобросовестность некоторых водителей, которые якобы на нужды ВСУ завозят по льготам люксовые автомобили.

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Теги
Автомобилисты, Війна в Україні, Растаможка авто
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