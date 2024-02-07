В Україні суттєво знизилася кількість викрадених авто – аж на 90% у 2023 порівняно з 2022 роком. Так, найпопулярнішою областю серед автовикрадачів виявилася Донецька.

Скільки авто викрали в Україні у 2023 році: детальна статистика

За даними сервісу Опендатабот, який надає доступ до державних даних, кількість викрадених авто у 2023 році зрівнялася з показником до повномасштабного вторгнення. Наприклад, 2021 року в Україні було зафіксовано 1 754 автовикрадення, а 2023-го – 1 278 випадків.

Примітно, що статистиків помітно відрізняється період початку повноцінного вторгнення – у 2022 році було зафіксовано майже 12,5 тис. автовикрадень.

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Щодо минулого року, то злодії орудували найчастіше у трьох прифронтових областях – у Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській.

Найменше вкраденого транспорту у двох західних областях – у Тернопільській та Івано-Франківській. Там злодії викрали по 4 авто.

Головною метою зловмисників були легковики – 59% від усієї кількості. Далі за авто йдуть вантажівки з 15%, а найменше цікавилися моторолерами – менше 1%.

Найчастіше крали автомобілі радянського та російського виробництва – ГАЗ і ВАЗ. За ними йдуть Volkswagen і Renault.

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