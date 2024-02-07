В Украине существенно снизилось количество угнанных авто — аж на 90% в 2023 в сравнении с 2022 годом. Так, самым популярной областью среди автоугонщиков оказалась Донецкая.

Сколько авто угнали в Украине в 2023 году: подробная статистика

По данным сервису Опендатабот, который предоставляет доступ к государственным данным, количество угнанных авто в 2023 году сравнялось с показателем до полномасштабного вторжения. К примеру, в 2021 году в Украине было зафиксировано 1 754 автоугонов, а в 2023 — 1 278 случаев.

Примечательно, что статистиков заметно отличается период начала полноценного вторжения — в 2022 году было зафиксировано почти 12,5 тыс. автоугонов.

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Что касается прошлого года, то воры орудовали чаще всего в трех прифронтовых областях — в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской.

Меньше всего украденного транспорта в двух западных областях — в Тернопольской и Ивано-Франковской. Там воры угнали по 4 авто.

Главной целью злоумышленников были легковушки — 59% от всего количества. Дальше за авто идут грузовики с 15%, а меньше всего интересовались мотороллерами — меньше 1%.

Чаще всего крали автомобили советского и российского производства — ГАЗ и ВАЗ. За ними идут Volkswagen и Renault.

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