Як розрахувати доставку авто з США

Багато українців задумуються над тим, щоб придбати авто із США, а поки одні ще думають, то інші вже купили і не пошкодували.

Придбання авто із США – не для слабких нервами, особливо якщо ви вирішили не звертатися до професійних фірм, а зробити все самому. Це не швидкий процес, який може тривати два-три місяці, а то і більше. Також доведеться пройти всі кола пекла бюрократії для оформлення авто. Але економія того варта.

Факти ICTV розкажуть, скільки доведеться витратити на авто з Америки та чи дійсно це вигідно.

Чому американський ринок авто так приваблює покупців з усього світу?

У США авто коштує набагато дешевше, ніж в інших країнах світу, зокрема й в Україні. Хорошу машину в розширеній комплектації можна придбати від $3 до 5 тис., водночас у нашій державі вона може коштувати $15 тис. і більше.

Вже понад 30 років на території Сполучених Штатів працюють автомобільні аукціони, які займаються продажем вживаних автомобілів у межах країни та поза її кордонами. На них виставляють авто, які потрапили у ДТП, були затоплені у водоймах або після повені, які мають невеликі пошкодження або ж просто стали не потрібні власникам.

Існує три найпопулярніші аукціони з продажу вживаних авто у США:

Copart — наймасштабніший аукціон, на якому представлений найбільший вибір авто від страхових компаній та дилерів. 90% автомобілів тут без ремонту: у тому вигляді, в якому вони потрапили на аукціон.

IAAI (Insurance) — на цей аукціон автівки потрапляють від страхових компаній.

Manheim — це закритий аукціон для акредитованих дилерських салонів без пошкоджень. Найчастіше тут купують електромобілі без пошкоджень.

Перевагою американського ринку є те, що він має найпрозорішу базу. На кожну машину заводиться детальна історія про її експлуатацію, пробіг, комплектацію та інше, що цікавить покупців.

Під час купівлі авто із США ви можете скористатися послугами фірми-імпортера або ж реєструватися на аукціоні самостійно. Імпортери можуть брати за свої послуги від $500 до 1 000. В іншому випадку вам доведеться самому реєструватися на аукціоні, платити збір, контролювати переміщення машини територією США, платити за доставлення у порт та вирішувати всі проблеми з документами.

Доставлення авто із США в Україну та його ціна

Пошук авто на аукціоні. Участь в торгах (аукціонний збір $400-600). Оплата за авто. Транспортування територією США. Залежно від того, в якому штаті перебуває авто (як далеко від порту), буде залежати ціна транспортування та час доставлення ($400-800). Завантаження машини в контейнер (в одному контейнері може їхати до чотирьох машин, кількість машин в контейнері також може впливати на ціну перевезення). Страхування вантажу (1,5 % від вартості авто) – не обов’язково. Відправлення до порту призначення в Україні, відстеження вантажу ($900 – 1500, залежить від порту). Вивантаження в порту Одеси (послуги порту +- $350). Розмитнення (цей процес найдорожчий після вартості авто, ціна розмитнення залежатиме від моделі машини та її вартості, року випуску, об’єму двигуна тощо). Ремонт за необхідності (експерти не радять купувати авто з США, якщо його ремонт обійдеться більше за $1 000).

Якщо ви користувалися послугами фірми, то додайте до суми ще $500-1 000.

Розмитнення

Найболісніший для кожного покупця процес – розмитнення, який може тривати від 7 до 10 днів.

У вартість розмитнення входить: ввізне мито (10% від сумарної вартості); акцизний податок (залежить від моделі машини, року випуску, об’єму двигуна, типу палива); ПДВ (20% від суми митної вартості, акцизного податку та ввізного мита). Загалом розмитнення може коштувати $2-2,5 тис., але точна сума залежатиме від придбаного авто.

Розрахувати вартість розмитнення допоможе калькулятор, який фірми-імпортери розміщують на своїх сайтах. Ви зможете вказати параметри машини і побачити приблизну вартість.

Купівля авто із США – довгий та енергозатратний процес, але він може допомогти заощадити 40% вартості автомобіля, якщо купувати його в Україні.

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