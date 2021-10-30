Как рассчитать доставку авто из США

Многие украинцы задумываются над тем, чтобы приобрести авто из США, а пока одни еще думают, другие уже купили и не пожалели.

Приобретение авто из США – не для слабых нервами, особенно если вы решили не обращаться к профессиональным фирмам, а сделать все самому. Это не быстрый процесс, который может занять два-три месяца, а то и больше. Также придется пройти все круги ада бюрократии для оформления авто. Но экономия того стоит.

Факты ICTV расскажут, сколько придется потратить на авто из Америки и действительно ли это выгодно.

Почему американский рынок авто так привлекает покупателей со всего мира?

В США авто стоит намного дешевле, чем в других странах мира, в том числе и в Украине. Хорошую машину в расширенной комплектации можно приобрести от $3 до 5 тыс., в то же время в нашем государстве она может стоить $15 тыс. и больше.

Уже более 30 лет на территории Соединенных Штатов работают автомобильные аукционы, которые занимаются продажей подержанных автомобилей внутри страны и за ее пределами. На них выставляют авто, попавшие в ДТП, которые были утоплены в водоемах или после наводнения, имеют небольшие повреждения или просто стали не нужны владельцам.

Существует три популярных аукциона по продаже б/у авто в США:

Copart — крупнейший аукцион с самым большим выбором авто от страховых компаний и дилеров. 90% автомобилей без ремонта: в том виде, в котором они попали на аукцион.

IAAI (Insurance) — на этот аукцион авто попадают от страховых компаний.

Manheim — это закрытый аукцион для аккредитованных дилерских салонов без повреждений. Чаще всего здесь покупают электромобили без повреждений.

Преимуществом американского рынка является то, что у него самая прозрачная база. На каждую машину заводится подробная история об ее эксплуатации, пробеге, комплектации и прочей информации, интересующей покупателей.

При покупке авто из США вы можете воспользоваться услугами фирмы-импортера или зарегистрироваться на аукционе самостоятельно. Импортеры могут брать за свои услуги от $500 до 1 000. В противном случае вам придется самому зарегистрироваться на аукционе, платить сбор, контролировать перемещение машины по территории США, платить за доставку в порт и решать все проблемы с документами.

Доставка авто из США в Украину и ее цена

Поиск авто на аукционе. Участие в торгах (аукционный сбор $400-600). Оплата авто. Транспортировка по территории США. В зависимости от того, в каком штате находится авто (как далеко от порта), будет зависеть цена транспортировки и время доставки ($400-800). Загрузка машины в контейнер (в одном контейнере может ехать до четырех машин, их количество в контейнере также может влиять на цену перевозки). Страхование груза (1,5% от стоимости авто) — не обязательно. Отправка в порт назначения в Украине, отслеживание груза ($900 — 1 500, зависит от порта). Отгрузка в порту Одессы (услуги порта +/- $350). Растаможка (этот процесс самый дорогой после стоимости авто, цена растаможки включает в себя модель машины и ее стоимость, год выпуска, объем двигателя и прочее). Ремонт при необходимости (эксперты не советуют покупать авто из США, если его ремонт обойдется более чем в $1000).

Если вы пользовались услугами фирмы, то прибавьте к сумме еще $500-1000.

Растаможка

Самый болезненный для каждого покупателя процесс – растаможка, которая может длиться от 7 до 10 дней.

В стоимость растаможки входит: ввозная пошлина (10% от суммарной стоимости); акцизный налог (зависит от модели машины, года выпуска, объема двигателя, типа топлива); НДС (20% от суммы таможенной стоимости, акцизного налога и ввозной пошлины). В общем, растаможка может стоить $2-2,5 тыс., но точная сумма будет зависеть от приобретенного авто.

Рассчитать стоимость растаможки поможет калькулятор, который размещают фирмы-импортеры на своих сайтах. Вы можете указать параметры машины и увидеть приблизительную стоимость.

Покупка авто из США – долгий и энергозатратный процесс, но он может помочь сэкономить 40% стоимости автомобиля, если покупать его в Украине.

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