У Києві тимчасово скасували плату за паркування на муніципальних майданчиках. В усьому винні судові розгляди щодо вартості послуги.

Про тимчасові зміни заявили у КМДА.

Йдеться про майданчики КП Київтранспарксервіс. Жителів та гостей столиці також повідомлять про це через додаток Київ Цифровий.

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Про подробиці судового розгляду не повідомляється, але тепер інспектори з паркування не штрафуватимуть за несплату послуги. Щоправда, це не стосується правил дорожнього руху щодо паркування.

– Місто закликає автовласників паркуватися відповідно до правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення передбачені штрафи, які ніхто не скасовував, – заявили у КМДА.

Про повернення плати за послуги влада повідомить наперед – для водіїв це не стане сюрпризом. Нагадаємо, що в Києві є три паркувальні зони, які відрізняються за місцем розташування та вартістю.

Втім, навіть із безкоштовним паркуванням багато хто отримуватиме штрафи. У МВС оновили додатки для сплати штрафів. Тепер водії можуть навіть отримувати повідомлення про появу нової ухвали. У програмах також можна підв’язати до облікового запису авто, щоб система сама перевіряла наявність зафіксованих порушень.