Как управлять авто во время паводка: полезные советы

В апреле Украину накрыл паводок – для водителей это серьезное испытание. Однако многие украинцы активно ездят на автомобиле даже в такой ситуации.

Автомобильный эксперт Владислав Матяш рассказал, как управлять авто во время паводка.

Если вы решили сесть за руль во время наводнения, лучше проверить состояние авто и подготовиться к экстремальным условиям.

– Следует проверить состояние запаски, наличие крепкого троса, крючков для буксировки, минимального набора инструментов. Также стоит подготовиться и самому – закиньте в багажник резиновые сапоги и дополнительный комплект носков. Вода высотой до порогов машине не страшна, а вот вы в обычной обуви в такую воду уже не выйдете, – рассказывает Владислав.

Помните главное правило: не уверены в глубине водного препятствия – не заезжайте. Если яма будет больше, чем вы считаете – пострадает автомобиль, а также ваш кошелек.

– Больше всего воды боится двигатель автомобиля. Если она попадет в воздухозаборник, он может выйти из строя. Поэтому не погружайте авто в водные помехи глубже, чем по бамперы. Воду лучше проезжать медленно и плавно, когда не будет встречного транспорта, – советует автоэксперт.

Что касается парковки авто во время половодья, то здесь также есть свои нюансы.

– Лучше выбирать местность с твердым покрытием и повыше. Оглянитесь вокруг, нет ли рядом ливневки, старых и сухих деревьев, груды натянутых проводов – таких мест лучше избегать. Лучший вариант – это многоуровневый паркинг, однако не подземный, – добавляет Владислав.

Если автомобиль уже затапливает, нужно трезво оценивать ситуацию. Можно попытаться выехать, но если в двигатель попадет вода, это будет неприятным “бонусом” к воде в салоне и большой удар по кошельку.

Для такой непогоды отлично подойдет кроссовер. Автомобиль с таким кузовом обычно выше, чем другие типы транспорта. Топ кроссоверов, которые можно приобрести за $15 тыс., смотрите на Фактах ICTV.