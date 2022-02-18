Навіщо потрібен код фарби вашого автомобіля? Якщо ви подряпали машину і потрібно купити відповідну фарбу, щоб усунути проблему, або ви хочете замінити якусь частину авто, для цього потрібно знати точний колір фарби – і код повідомить вам про це.

Що таке колірний код?

Код кольору зазвичай складається з 3-6 символів. Він допомагає визначити точний колір машини, щоб колорист виготовив фарбу.

Код кольору відрізняється від його назви. Виробник може зберегти назву (наприклад, Smooth Silver), але фактично змінити дисперсію фарби, роблячи її трохи світлішою або темнішою.

Якщо у фарбі є якісь домішки, виробник завжди оновлює код. З цієї причини не можна пофарбувати авто, спираючись тільки на назву кольору – потрібно переконатися, що колір ідеально підходить, використовуючи колірний код.

Де знайти правильний код фарби автомобіля?

Зазирніть за двері водія. Інформація повинна міститися на дверях. Там перераховані два варіанти кодів фарби – перший для фарбування кузова, другий – колір салону авто. Запам’ятайте код фарби або запишіть на листку і зателефонуйте до сервісного центру, щоб вони розшифрували його для вас.

Якщо ви не знайшли код, подивіться в цих місцях:

Бардачок.

Протисонцевий козирок зі сторони пасажира.

Підлога багажника чи його кришка.

Чохол запасного колеса/ніша для запасного колеса.

Перевірте інструкцію з експлуатації. Якщо ви не можете знайти код фарби, перевірте інструкцію з експлуатації автомобіля, оскільки в цій книзі може бути зазначено, де були розміщені таблички з кодами фарби.

Знайдіть свій VIN – кожен легковий автомобіль має унікальний 17-значний ідентифікаційний номер. Він зазвичай розташований на лівій стороні панелі приладів і проглядається через лобове скло.

Запишіть цей номер, зверніться до сервісного центру та попросіть у них код кольору залежно від вашого автомобіля. Потім попросіть надати точну назву цієї фарби, щоб ви могли її придбати.

Коротке відео, яке допоможе вам знайти свій колірний код, залежно від марки вашої машини.

Тепер, знаючи свій код фарби, ви можете з легкістю завершити ремонт машини.