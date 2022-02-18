Зачем нужен код краски вашего автомобиля? Если вы поцарапали машину и нужно купить подходящую краску, чтобы устранить проблему, или вы хотите заменить какую-то часть авто, для этого нужно знать точный цвет краски — и код сообщит вам об этом.

Что такое цветовой код?

Цветовой код обычно состоит из 3–6 символов. Он помогает определить точный цвет машины, чтобы колорист изготовил подходящую краску.

Код цвета отличается от его названия. Производитель может сохранить название (например, Smooth Silver), но фактически изменить дисперсию краски, делая ее немного светлее или темнее.

Если в краске есть какие-либо примеси, производитель всегда обновляет код. По этой причине нельзя покрасить авто, опираясь только на название цвета — нужно убедиться, что цвет идеально подходит, используя ваш цветовой код.

Где найти правильный цветовой код автомобиля?

Загляните за дверь водителя. Информация должна быть расположена в дверном проеме. Там перечислены два варианта кодов краски — первый для окраски кузова, второй — цвет салона авто. Запомните код краски или запишите на листочке и позвоните в сервисный центр, чтобы они расшифровали его для вас.

Если вы не нашли там код, посмотрите в этих местах:

Бардачок.

Солнцезащитный козырек со стороны пассажира.

Пол багажника или его крышка.

Чехол запасного колеса/ниша для запасного колеса.

Проверьте руководство по эксплуатации. Если у вас не вышло найти код краски, проверьте руководство по эксплуатации автомобиля, так как в этой книге может быть указано, где расположены наклейки с кодами краски.

Найдите свой VIN — у каждого легкового автомобиля есть уникальный 17-значный идентификационный номер. Он обычно расположен на левой стороне приборной панели и просматривается через лобовое стекло.

Запишите этот номер, обратитесь в сервисный центр и попросите у них код цвета в зависимости от вашего автомобиля. Затем попросите предоставить вам точное название этой краски, чтобы вы могли ее приобрести.



Короткое видео, которое поможет вам найти свой цветовой код в зависимости от марки вашей машины.

Теперь, зная свой цветовой код, вы можете с легкостью завершить ремонт машины.