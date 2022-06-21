Ягодин закриють для деяких авто з 27 червня: чому та кого не пропустять до Польщі

На українсько-польському кордоні утворилися шалені черги вантажівок. Перед пунктом пропуску Ягодин на Волині стоїть майже 3 тис. фур. Тягнучка простяглася на понад 30 км і лише збільшується.

Аби потрапити до Польщі, далекобійники чекають по п’ять, а то й більше діб. Стоять на трасі обабіч поля у спеку. Їжа, якою запасаються з дому, швидко закінчується, а поруч майже ніяких зручностей та антисанітарія. Немає туалетів, обмаль смітників, про душ чи місця для перепочинку мова взагалі не йде. Водії вантажівок втомлені та обурені.

Така ситуація склалася через заблоковані порти та закриті пункти пропуску з Білоруссю, кажуть прикордонники. Тож увесь потік транспорту з України йде через західний кордон. За добу тут пропускають близько 700 фур, але цього, очевидно, недостатньо.

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Аби розвантажити Ягодин, автомобілі вантажопідйомністю до 7,5 тонн пускають через ще один волинський пункт пропуску Устилуг, який до цього був для легкового транспорту та пасажирських автобусів.

А з 27 червня через Ягодин вирішили взагалі не пропускати легковики, аби розвантажити перехід. Перетнути кордон в пункті пропуску зможуть лише вантажівки та тимчасово рейсові автобуси.