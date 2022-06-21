Ягодин закроют для некоторых авто с 27 июня: почему и кого не пропустят в Польшу

На украинско-польской границе образовались сумасшедшие очереди грузовиков. Перед пунктом пропуска Ягодин на Волыни стоит около 3 тыс. фур. Тянучка образовалась более чем на 30 км и только увеличивается.
Чтобы попасть в Польшу, дальнобойщики ждут по пять, а то и больше суток. Стоят на трассе по обе стороны поля в жару. Еда, которой запасаются из дома, быстро заканчивается, а рядом почти никаких удобств и антисанитария. Нет туалетов, мало мусорников, о душе или местах для отдыха речь вообще не идет. Водители грузовиков устали и возмущены.
Такая ситуация сложилась из-за заблокированных портов и закрытых пунктов пропуска с Беларусью, говорят пограничники. Так что весь поток транспорта из Украины идет через западную границу. В сутки здесь пропускают около 700 фур, но этого, очевидно, недостаточно.
Чтобы разгрузить Ягодин, автомобили грузоподъемностью до 7,5 тонн пускают через еще один волынский пункт пропуска Устилуг, который до этого был для легкового транспорта и пассажирских автобусов.
А с 27 июня через Ягодин решили вообще не пропускать легковушки, чтобы разгрузить переход. Пересечь границу в пункте пропуска смогут только грузовики и рейсовые автобусы.
— С 27 июня в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск будут оформлять только грузовики. Грузовики полным весом до 7,5 тонн и легковой автотранспорт будут направляться в другие пункты пропуска. Пустые грузовики будут оформляться на отдельных полосах движения. Кроме того, через Ягодин будут пропускать автобусы, однако их оформление будет осуществляться до завершения реконструкции пункта пропуска Краковец Львовской области. Такое решение было принято, чтобы ускорить оформление грузовиков и уменьшить очереди перед пунктами пропуска на участке украино-польской границы, — рассказала Фактам ICTV пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.