Ягодин закроют для некоторых авто с 27 июня: почему и кого не пропустят в Польшу

На украинско-польской границе образовались сумасшедшие очереди грузовиков. Перед пунктом пропуска Ягодин на Волыни стоит около 3 тыс. фур. Тянучка образовалась более чем на 30 км и только увеличивается.

Чтобы попасть в Польшу, дальнобойщики ждут по пять, а то и больше суток. Стоят на трассе по обе стороны поля в жару. Еда, которой запасаются из дома, быстро заканчивается, а рядом почти никаких удобств и антисанитария. Нет туалетов, мало мусорников, о душе или местах для отдыха речь вообще не идет. Водители грузовиков устали и возмущены.

Такая ситуация сложилась из-за заблокированных портов и закрытых пунктов пропуска с Беларусью, говорят пограничники. Так что весь поток транспорта из Украины идет через западную границу. В сутки здесь пропускают около 700 фур, но этого, очевидно, недостаточно.

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Чтобы разгрузить Ягодин, автомобили грузоподъемностью до 7,5 тонн пускают через еще один волынский пункт пропуска Устилуг, который до этого был для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

А с 27 июня через Ягодин решили вообще не пропускать легковушки, чтобы разгрузить переход. Пересечь границу в пункте пропуска смогут только грузовики и рейсовые автобусы.