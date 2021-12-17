Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Авто

Вперше за 28 років: у Європі різко скоротилися продажі нових авто

17 Грудня 2021, 16:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
калькулятор авто из сша
Джерело: Depositphotos

У Європі все менше купують нові автомобілі – така тенденція спостерігається п’ятий місяць поспіль.

Як повідомляє європейська асоціація автомобільних виробників ACEA, за 2021 рік продаж нових авто знизився на 20,2%, якщо порівнювати з минулим роком. Статистика показала, що у листопаді 2021 року в Європі придбали 713 346 нових легковиків – це найнижчий результат за останні 28 років.

В усьому винен дефіцит компонентів на світовому ринку. Великі виробники авто не можуть продавати транспорт, який складно доукомплектувати необхідними деталями. Багатьом компанія взагалі доводиться скорочувати виробництво або припиняти складання.

Читайте також:
TeslaНе можуть зарядити навіть смартфон: автомобілі Tesla продають без важливих деталей

Навіть на великих автомобільних ринках Німеччини, Італії та Іспанії продажі транспорту зменшилися від 12% до 31%.

Для порівняння, в Україні за листопад кількість покупок нового транспорту продовжує зростати. Так, за останній день осені водії придбали 8,7 тис. нових легковиків — на 22% більше, ніж за листопад 2020 року.

Найпопулярнішим брендом виявився корейський Kia – німецькі BMW виявилися дев’ятими у рейтингу. Так, кросовер KIA Sportage придбали 1155 покупців. Доступність авто та надійність підкупила багатьох наших водіїв.

Статистика показала, що за 2021 рік в Україні виїхало із салонів 92,7 тис. нових авто.

Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
Імпорт авто , авторинок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка