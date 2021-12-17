У Європі все менше купують нові автомобілі – така тенденція спостерігається п’ятий місяць поспіль.

Як повідомляє європейська асоціація автомобільних виробників ACEA, за 2021 рік продаж нових авто знизився на 20,2%, якщо порівнювати з минулим роком. Статистика показала, що у листопаді 2021 року в Європі придбали 713 346 нових легковиків – це найнижчий результат за останні 28 років.

В усьому винен дефіцит компонентів на світовому ринку. Великі виробники авто не можуть продавати транспорт, який складно доукомплектувати необхідними деталями. Багатьом компанія взагалі доводиться скорочувати виробництво або припиняти складання.

Навіть на великих автомобільних ринках Німеччини, Італії та Іспанії продажі транспорту зменшилися від 12% до 31%.

Для порівняння, в Україні за листопад кількість покупок нового транспорту продовжує зростати. Так, за останній день осені водії придбали 8,7 тис. нових легковиків — на 22% більше, ніж за листопад 2020 року.

Найпопулярнішим брендом виявився корейський Kia – німецькі BMW виявилися дев’ятими у рейтингу. Так, кросовер KIA Sportage придбали 1155 покупців. Доступність авто та надійність підкупила багатьох наших водіїв.

Статистика показала, що за 2021 рік в Україні виїхало із салонів 92,7 тис. нових авто.