Власники нових автомобілів Tesla помітили, що в електрокарах Model 3 і Model Y відсутні USB-порти. Як виявилось, компанія Ілона Маска вже попереджала клієнтів про проблему — все через всесвітній дефіцит компонентів.

Як виявилося, порти USB-C на центральній консолі та біля задніх сидінь відсутні, а бездротова зарядка для смартфонів та інших гаджетів не працює.

Також деякі користувачі Reddit повідомляють, що компанія не попереджала про неприємну проблему – відсутність компонентів вони помітили лише після доставки авто. На знімках користувачів також видно отвори в салоні — їх ніяк не закрили.

Відомо, що Tesla вже зв’язувалася з власниками нових авто – вони хочуть доукомплектувати електрокари після грудня цього року. Досі водії не зможуть заряджати власні пристрої від авто, яке має величезний акумулятор.

Проблема з дефіцитом компонентів торкнулася не тільки Tesla – BMW не можуть оснастити свої авто потрібною кількістю сенсорних дисплеїв, а General Motors відмовилися від бездротової зарядки у деяких своїх моделях.

Нагадаємо, що ринок легкових авто в Україні зараз помітно зменшився – у жовтні обсяг імпорту скоротився на 6%. Найчастіше в середині осені купували автомобілі марки Toyota, бюджетні Renault та корейські Kia.