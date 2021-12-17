В Европе продолжают все меньше покупать новые автомобили — такая тенденция наблюдается пятый месяц подряд.

Как сообщает европейская ассоциация автомобильных производителей ACEA, за 2021 год продажи новых авто снизилось на 20,2%, если сравнивать с прошлым годом. Статистика показала, что в ноябре 2021 года в Европе приобрели 713 346 новых легковушек — это самый низкий результат за последние 28 лет.

Всему виной дефицит компонентов на мировом рынке. Крупные производители авто не могут продавать транспорт, который крайне сложно доукомплектовать необходимыми деталями. Многим компания и вовсе приходится сокращать производство или приостанавливать сборку.

Даже на крупных автомобильных рынки Германии, Италии и Испании продажи транспорта уменьшились от 12% до 31%.

Для сравнения, в Украине за ноябрь количество покупок нового транспорта продолжает расти. Так, за последний день осени водители обзавелись 8,7 тыс. новыми легковушками — на 22% больше, чем за ноябрь 2020 года.

Самым популярным брендом оказался корейский Kia — немецкие BMW оказались девятыми в рейтинге. Так, кроссовер KIA Sportage приобрели 1 155 покупателей. Доступность авто и надежность подкупила многих наших водителей.

Статистика показала, что за 2021 год в Украине уехало с салонов 92,7 тыс. новых авто.