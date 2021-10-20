23 жовтня в Індіанаполісі відбудеться гонка безпілотних авто під назвою Indy Autonomous Challenge. Вперше в історії заходу, транспорт з автопілотом боротиметься за перше місце і головний приз у розмірі $1,5 млн.

Гонка вражає своїми масштабами — автомобілі розганятимуться до рекордних 290 км/год, а за управління відповідатимуть студенти з 21 університету, які займалися поліпшенням роботи систем для автопілота.

Всі гоночні боліди працюватимуть на програмній платформі Robotic Operating System 2 (ROC 2) і використовуватимуть програмне забезпечення для автономних транспортних засобів Autoware.

Учасники не мають права на помилку — заміни для зламаного авто не буде.

– Захід спрямований на значне підвищення безпеки та швидкості автономних транспортних засобів, – заявила представник Open Robotics Кетрін Скотт.

На думку організаторів гонки, понад 40 тис. смертей на дорогах (94%) в США викликані людським фактором. Таким чином, досягнення в області автоматизації транспортних засобів можуть врятувати десятки тисяч життів. Більш того, за даними Міністерства енергетики, автоматизація може знизити загальне споживання енергії автомобілем на 60%.

Призові гроші команда переможців зможе використовувати на поліпшення роботи систем.

Автопілот — корисна річ, яка дозволить зменшити кількість ДТП у всьому світі. Ще у вересні компанія Tesla заявила, що доступ до автоматичного управління транспортом дадуть тільки тим водіям, які доведуть свою майстерність.

Джерело: Indy Autonomous Challenge