23 октября в Индианаполисе состоится гонка беспилотных авто под названием Indy Autonomous Challenge. Впервые в истории мероприятия, транспорт с автопилотом будет бороться за первое место и главный приз в размере $1,5 млн.

Гонка поражает своими масштабами — автомобили будут разгоняться до рекордных 290 км/ч, а за управление будут отвечать студенты из 21 университета, которые занимались улучшением работы систем для автопилота.

Все гоночные болиды будут работать на программной платформе Robotic Operating System 2 (ROC 2) и использовать программное обеспечение для автономных транспортных средств Autoware.

Участники не имеют право на ошибку — замены для сломанного авто не будет.

— Мероприятие направлено ​​на значительное повышение безопасности и скорости автономных транспортных средств, — заявила представитель Open Robotics Кэтрин Скотт.

По мнению организаторов гонки, более 40 тыс. смертей на дорогах (94 %) в США вызваны человеческим фактором. Таким образом, достижения в области автоматизации транспортных средств могут спасти десятки тысяч жизней. Более того, по данным Министерства энергетики, автоматизация может снизить общее потребление энергии автомобилем на 60%.

Призовые деньги команда победителей сможет использовать на улучшение работы систем.

Автопилот — полезная вещь, которая позволит уменьшить количество ДТП во всем мире. Еще в сентябре компания Tesla заявила, что доступ к автоматическому управлению транспортом дадут только тем водителям, которые докажут свое мастерство.

Источник: Indy Autonomous Challenge