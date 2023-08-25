В Україні оновили процедуру обов’язкового техогляду авто. Уже з 25 серпня оцінюватимуть стан транспорту з обов’язковою відеофіксацією.

Про нововведення заявили в МВС.

У міністерстві нагадали, що зміни було ухвалено постановою КМУ №514 від 19 травня 2023 року.

Так, для обов’язкового техогляду запровадили електронні бланки для більш дієвого контролю за комерційними, пасажирськими та вантажними перевізниками. У новому протоколі відображатиметься вся важлива інформація про проходження техогляду: час, дата та результати огляду.

А щоб не сфальсифікувати дані, здійснюватиметься відеоспостереження. На відміну від бланків, зміни щодо відеофіксації набудуть чинності через 6 місяців після скасування воєнного стану в Україні.

– Завдяки електронному протоколу, процес отримання документів стає більш зручним і ефективним. До того ж, електронний документообіг зменшує використання паперу, сприяючи цифровому розвитку, – заявили в МВС.

На сьогодні обов’язковий техогляд стосується:

легкових авто для комерційного перевезення авто;

вантажних авто масою до 3,5 т, від 3,5 т до 12 т і вище 12 т.;

спецтранспорту;

машин для перевезення небезпечних вантажів;

таксі;

автобусів;

причепів і напівпричепів.

За водіями активно спостерігають і на дорогах – у серпні запрацювало ще 50 камер автофіксації порушень ПДР. Тепер загальна кількість систем, які цілодобово стежать за ситуацією на дорозі – 215 штук. Усі вони автоматично фіксують порушення, а водій у підсумку отримає штраф.