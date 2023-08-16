За останній тиждень ціни на автозаправних станціях в України збільшилися. Експерти пояснюють це тим, що уряд повернув оподаткування пального з 1 липня, яке діяло до повномасштабної війни.

Які зараз цінники на АЗС в Україні, за скільки можна заправити автомобіль різними видами бензину чи газом – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Наразі ціни на бензин марки А-95 стартують від 51,2 грн до 53,18 грн за один літр, а середні на заправках – близько 52,08 грн.

Станом на 16 серпня 2023 року, дизельне пальне коштує переважно від 50,76 грн до 52,59 грн за один літр. Українські автозаправні станції продають його переважно за 51,5 грн/л.

Ціни на автогаз збільшилися за останній тиждень на близько 10 копійок та коливаються від 23,18 грн до 24,44 грн за літр. Середня вартість газу по Україні – 23,6 грн.

У різних областях України вартість пального на АЗС може бути різною. Це пов’язано з попитом на бензин та автогаз у регіонах.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн припускає, що незабаром пальне може взагалі здорожчати до 58 грн за літр до кінця серпня.