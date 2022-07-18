В умовах війни багато водіїв втратили номерні знаки на свої автомобілі. У МВС розповіли, що робити власникам транспорту, номери якого загублено.

Номерні знаки потрібно обов’язково відновити, навіть якщо залишився один з них. Користуватися транспортом у такому разі заборонено законом, а порушнику загрожує штраф у 850 грн та 1 700 грн за повторне порушення.

Зараз дивляться

Щоб уникнути покарання, необхідно відновити номери – для цього потрібно пройти перереєстрацію та отримати нові. Навіть в умовах війни зробити це можна максимально просто – у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС. Для отримання послуги необхідно записатися в електронну чергу на сайті СЦ МВС, або зробити це вже в самому сервісному центрі.

Щоб відновити номери на авто, необхідно мати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про реєстрацію авто;

довідка від Нацполіції, якщо номери вкрали, а не загубилися чи пошкодилися.

Послуга не безкоштовна – для кожного виду транспорту перереєстрація має різну вартість:

для авто – 830 грн;

для мототранспорту – 612 грн;

для причепів – 612 грн;

для мопедів – 596 грн;

При відновленні номерів обов’язковим є огляд транспортного засобу – машину потрібно надати експертам.

З кінця травня змінити номерні знаки можуть і власники електрокарів. Все через символи Z та V, які можуть сприйнятися як ворожі.

Від початку липня для водіїв в Україні подорожчала популярна послуга. Йдеться про автострахування – це необхідно для відповідності європейським стандартам, а також фінансової допомоги для самих водіїв, які потрапили в ДТП. Враховуючи актуальні ціни на комплектуючі, ремонт може коштувати значно дорожче.