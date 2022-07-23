С 24 июля в Украине начинают действовать новые условия получения водительских прав. Об этом сообщили в сервисном центре МВД, и рассказали, что изменится для будущих украинских водителей.

Основные новшества приготовили для сдачи экзаменов — теоретическую и практическую часть тебе разделят еще сильнее. Теперь, чтобы сдать на права, придется пройти теоретический курс обучения в автошколе, а также сдать тестирование в территориальном СЦ МВД.

После этого будущим водителям придется перейти к практике. Разделить теорию и практику решили для того, чтобы водитель смог максимально ознакомиться с ПДД, после чего сесть за руль и выехать на улицы под присмотром инструктора. В сервисном центре заявили, что изменения были основаны на опыте других стран, которые доказали эффективность этого решения.

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— Фактически это станет гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допускаться только те, кто уже знает правила дорожного движения, — заявили в СЦ МВД.

Еще одно изменение — в Украине отказываются от внутренних теоретических экзаменов в автошколе. После обучения экзамен необходимо сдать в сервисном центре МВД, кроме будущих водителей категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE. После успешной сдачи будущий водитель готов перейти к практике.

Чтобы получить права, необходимо научиться управлять машиной, а после — сдать экзамен. Причем автошколу можно изменить — теорию выучить в одном заведении, а практику — в другом.

В сервисном центре МВД можно не только сдать на права, но и решить проблему с потерянными номерами — в условиях войны многие автомобили остались без знаков. В сервисный центр нужно обращаться даже в том случае, если остались одни номерные знаки.