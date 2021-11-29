Власники автомобілів на європейських номерах почали безкоштовно віддавати свої автомобілі державі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ГО Авто Євро Сила.

– Сьогодні перший громадянин, Андрій, віддав власну євробляху на користь держави, тим самим захистивши себе та свою родину від штрафів, – розповідається у публікації.

Відомо, що вантажне авто чоловіка не підлягало пільговому розмитненню, але від штрафів це не звільняє.

Тепер транспорт Андрія буде передано на благодійність – до однієї з військових частин для перевезення курсантів.

Нагадаємо, що вже з 11 листопада на території України закінчився термін перереєстрації автомобіля на європейських номерах — патрульна поліція може зупинити транспорт та виписати штраф у розмірі 8,5 тис. грн, а митна служба може вимагати виплати штрафу у розмірі 170 тис. грн.

Станом на 9 листопада, понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн.

Проте власники євроблях знайшли лазівку — учасникам бойових дій продовжили пільгове розмитнення до 8 лютого 2022 року. Водії авто на іноземних номерах активно користуються цим законом. Щоправда, рекомендується скласти договір про передачу транспорту власнику після успішної реєстрації, щоб уникнути втрати авто.