Власник електрокара Tesla підірвав авто разом із манекеном Ілона Маска всередині. Блогер із Фінляндії записав ефектне відео та опублікував у YouTube.

За словами водія, він був дуже розчарований своєю Tesla Model S 2013 випуску. У відео він розповів, що через час активного використання електрокара на панелі приладів з’явилося кілька кодів помилок — для доставлення авто в сервісний центр знадобився евакуатор.

Транспорт пробув на СТО цілий місяць, після чого власнику повідомили неприємну новину – відремонтувати автомобіль без заміни акумулятора неможливо. Це коштуватиме $22 тис., оскільки гарантія на транспорт 8-річної давності не поширюється.

Чоловік вирішив не ремонтувати авто – позбутися транспорту він вирішив за допомогою 30 кг динаміту в колишньому кар’єрі. Щоб помститися виробникам Tesla, він вирішив засунути всередину автомобіль манекен, до якого приклеїв на голову обличчя Ілона Маска.

На відео можна помітити, що вибух був дуже ефектний – деталей від авто майже не залишилося, а власник знищеного електрокара дуже задоволений результатом.

Напихати транспорт вибухівкою — не єдиний спосіб позбутися авто. В Україні дедалі частіше почали утилізувати автомобілі – цього року зняли з реєстрації на 40% більше транспорту, ніж у 2020 році. Найчастіше прощалися з автомобілями радянського, українського та російського виробництва.