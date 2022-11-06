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Теперь и без пластиковых документов: в Украине изменили процесс получения водительских прав

6 ноября 2022, 11:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Теперь и без пластиковых документов: в Украине изменили процесс получения водительских прав
Источник: Depositphotos

Украинцы смогут регистрировать авто и оформлять права без пластиковых бланков. Об этом сообщили в сервисном центре МВД.

Так, изменения вступят в силу уже 14 декабря благодаря изменениям, которые принял Кабинет министров Украины.

Уже со средины декабря получение пластиковых прав и регистрацию транспорта не будет обязательным. 

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Водителю будет дан выбор:

  • в онлайн-режиме получить только электронные образцы документов;
  • оформление с пластиковыми бланками в сервисном центре МВД.

Так, все документы будут отображаться в Дія.

— Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации ТС в Электронном кабинете водителя или в приложении Дія не просто становится равнозначным физическим документам, а может полностью их заменять, — уточнил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

На фоне войны многие украинцы оказались за границей на собственных автомобилях. Чтобы не нарваться на штраф из-за нарушения закона, нужно помнить об особенностях пребывания в чужой стране. Так, нужно ли регистрировать авто в Польше на украинских номерах — узнайте на Фактах ICTV.

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Источник
ГСЦ МВД Украины
Теги
Водійські права
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