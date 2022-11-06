Украинцы смогут регистрировать авто и оформлять права без пластиковых бланков. Об этом сообщили в сервисном центре МВД.
Так, изменения вступят в силу уже 14 декабря благодаря изменениям, которые принял Кабинет министров Украины.
Уже со средины декабря получение пластиковых прав и регистрацию транспорта не будет обязательным.
Водителю будет дан выбор:
- в онлайн-режиме получить только электронные образцы документов;
- оформление с пластиковыми бланками в сервисном центре МВД.
Так, все документы будут отображаться в Дія.
— Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации ТС в Электронном кабинете водителя или в приложении Дія не просто становится равнозначным физическим документам, а может полностью их заменять, — уточнил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.
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