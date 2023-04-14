Станом на п’ятницю, 14 квітня, в Україні знову здешевшало дизельне пальне. Водночас ціни на бензин та автогаз практично не змінилися.

Середня вартість літра преміального бензину А-95+ знизилася на одну копійку в порівнянні з попередньою добою – до 48,53 грн.

Ціна бензину марки А-95 за добу не змінилася і в середньому становить 46,55 грн/л.

Літр бензину марки А-92 сьогодні можна придбати за середньою ціною 44,65 грн. Це пальне подорожчало за добу на одну копійку.

Середня вартість дизельного пального впала одразу на 25 копійок – до 46,06 грн. Дизель дешевшає вже кілька днів поспіль.

Вартість автогаз майже не змінилася: літр можна придбати за середньою ціною 21,60 грн. Це на одну копійку більше, ніж напередодні.

Вартість пального на українських АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину А-95 варіюється від 42,90 грн до 48,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 39,99 грн до 46,00 грн за літр.

Ціни на дизельне пальне коливаються від 43,50 грн до 49 грн за літр.

Ціни на літр автогазу варіюються від 19,64 грн до 25,50 грн.

Джерело: AutoRia