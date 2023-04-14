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Ощутимо подешевел только дизель: цены на АЗС в Украине 14 апреля

14 апреля 2023, 10:30
Юлия Соколова редактор ленты
Заправка авто
Источник: Unsplash

По состоянию на пятницу, 14 апреля, в Украине снова подешевело дизельное топливо. В то же время, цены на бензин и автогаз практически не изменились.

Средняя стоимость литра премиального бензина А-95+ снизилась на одну копейку по сравнению с предыдущими сутками – до 48,53 грн.

Цена бензина марки А-95 за сутки не изменилась и в среднем составляет 46,55 грн/л.

Литр бензина марки А-92 сегодня можно приобрести по средней цене 44,65 грн. Это горючее подорожало за сутки на одну копейку.

Средняя стоимость дизельного горючего упала сразу на 25 копеек – до 46,06 грн. Дизель дешевеет уже несколько дней подряд.

Стоимость автогаза почти не изменилась: литр можно приобрести по средней цене 21,60 грн. Это на одну копейку больше, чем накануне.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

Ціни на пальне 14 квітня 2023

Ціни на пальне 14 квітня 2023

Фото: AutoRia

В сетях АЗС по Украине стоимость бензина А-95 варьируется от 42,90 грн до 48,99 грн за литр.

Бензин марки А-92 продают по цене от 39,99 грн до 46,00 грн за литр.

Цены на дизельное топливо колеблются от 43,50 грн до 49 грн за литр.

Цены на литр автогаза варьируются от 19,64 грн до 25,50 грн.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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