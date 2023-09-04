С увеличением количество авто растет и количество их ремонтов. Далеко не все украинцы покупают себе новый транспорт, который не ломается и надежно служит долгое время. И если некоторые модели радуют водителей долгие годы без поломок, то другие требуют огромных и вложений, чтобы исправно работать.

Эксперты из Института Исследований Авторынка выяснили, какие авто и за сколько ремонтируют чаще всего.

Так, чаще всего на СТО можно встретить автомобили бренда Renault — 3,1 тыс. авто в месяц. Второе место за немецкими BMW — 2 682 авто. Тройку лидеров замыкает Volkswagen — 1 891 авто. Четвертое место за Peugeot с отметкой в 1 006 авто, а пятерку замыкает Hyundai — 987 авто.

Впрочем, Renault гораздо дешевле в обслуживании, чем авто от конкурентов. Больше всего за обслуживание и ремонт платят владельцы Porsche — средний чек составляет почти 16 тыс. грн. Второе место за SsangYong — владельцам єтих авто в среднем выставляют чек в 11,3 тыс. грн. Тройку лидеров замыкает BMW — почти 10 тыс. грн. Четвертое место за Iveco с показателем в 9,8 тыс. грн. Пятерку лидеров замыкает MAN с чеком в 9,3 тыс. грн.

Украинцы также активно покупают новые авто. Лидером рынка нового авто остается Renault Duster благодаря своей доступности. Также наши водители покупают Toyota Rav4 и электрический Volkswagen ID.4.